Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber!
Geçtiğimiz sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu ayağında kırık meydana gelen Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Fernando Muslera, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başladığı hafta Çaykur Rizespor deplasmanında büyük bir talihsizlik yaşamıştı.
TİBİA VE FİBULA KEMİĞİ KIRILMIŞTI
Geçen sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan mücadelede ağır bir sakatlık yaşayan Uruguaylı kalecinin sağ ayak tibia ve fibula kemikleri kırılmıştı.
BİR KÖTÜ HABER DAHA
Florya'da adaptasyon çalışmalarına başlayan Fernando Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber geldi.
SAHALARA GEÇ DÖNECEK
Geçtiğimiz haftalarda ise yeniden idmanlara başlayan deneyimli file bekçisi beklenen daha geç sahalara dönecek. 34 yaşındaki kalecinin ikinci yarının ilk haftalarını da kaçıracağı ifade ediliyor.
PUBİS BÖLGESİNDEN SAKATLANDI
A Spor'da yer alan habere göre ocak sonunda takıma katılması beklenen Muslera pubis bölgesinden sakatlandı. Bu sakatlıktan dolayı Muslera'nın dönüşü biraz daha gecikecek.
DÖNÜŞÜ ŞUBAT AYINI BULACAK
Tedavi sürecine göre durumu takip edilecek olan Uruguaylı kalecinin, takımla antrenmanlara başlamasının şubat ayı ortasını bulabileceği belirtiliyor.
MUSLERA DÖNENE KADAR OKAN
Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk, 1 numara olmaya devam edecek. Okan Kocuk'un olmadığı maçlarda kaleyi Fatih Öztürk koruyacak.
FLORYA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Florya'da saha, adaptasyon ve güç çalışmalarına başlayan Muslera'nın ligin ilk yarısında riske edilmeyeceği ve ikinci yarının başlamasının ardından kalesindeki yerini alacağı belirtildi.