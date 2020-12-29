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Yunan stoper Sokratis Fenerbahçe'ye doğru

'de gelişmesi... Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe listenin ilk sırasında yer alan ’li için ilk resmi girişimi yaptı. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis’in Arsenal’deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Yunan stoper Sokratis Fenerbahçe'ye doğru

Stoper transferi için kolları sıvayan listenin ilk sırasında yer alan 'li için ilk resmi girişimi yaptı. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis'in Arsenal'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.

AYRILACAK AMA TALİBİ ÇOK


Sezon sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.

FENER'İ VE TÜRKİYE'Yİ SORDU


Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilenen Sokratis'in takım arkadaşı Mesut Özil'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

BELKİ BERABER DE OYNARIZ!


Mesut Özil'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi. Tecrübeli stoper 2018'den bu yana Arsenal forması giyiyor.

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