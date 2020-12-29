Yunan stoper Sokratis Fenerbahçe'ye doğru
Fenerbahçe'de transfer gelişmesi... Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe listenin ilk sırasında yer alan Arsenal’li Sokratis için ilk resmi girişimi yaptı. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis’in Arsenal’deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.
Stoper transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe listenin ilk sırasında yer alan Arsenal'li Sokratis için ilk resmi girişimi yaptı. Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübünde kadro dışı olan Yunan yıldızın menajeriyle temasa geçti. Yönetim, Sokratis'in Arsenal'deki son durumuyla ilgili bilgi aldı.
AYRILACAK AMA TALİBİ ÇOK
Sezon sonunda Londra kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki stoperin devre arasında kesin olarak ayrılık kararı aldığı fakat kendisine birçok kulübün teklif yaptığı belirlendi.
FENER'İ VE TÜRKİYE'Yİ SORDU
Fenerbahçe'nin teklifiyle yakından ilgilenen Sokratis'in takım arkadaşı Mesut Özil'le konuştuğu öğrenildi. Yunan yıldızın Mesut'tan F.Bahçe ve Türkiye ile ilgili bilgi aldığı öğrenildi.
BELKİ BERABER DE OYNARIZ!
Mesut Özil'in "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye de harika bir ülke. Belki ileride beraber oynarız" dediği belirtildi. Tecrübeli stoper 2018'den bu yana Arsenal forması giyiyor.