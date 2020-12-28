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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Devre arası transfer döneminde yeni oyuncular için harekete geçecek Fenerbahçe'de gündemdeki futbolcular belli oldu. Sarı lacivertli yönetim eski yıldızını geri almak için tüm şartları zorlayacak.
Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:32
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!