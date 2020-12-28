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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!

Fenerbahçe transfer haberleri son dakika | Devre arası transfer döneminde yeni oyuncular için harekete geçecek Fenerbahçe'de gündemdeki futbolcular belli oldu. Sarı lacivertli yönetim eski yıldızını geri almak için tüm şartları zorlayacak.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:32
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Fenerbahçe, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de kadrosunu takviye etmeye kararlı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Sportif direktör Emre Belözoğlu ve ekibi, bunun için yeniden mesaiye başladı.
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Listede birçok isim var, her geçen gün yeni oyuncular da gündeme geliyor.
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Son iddia ise İtalya’dan...
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası yıldızları belli oldu!

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin, geçen yaz 20 milyon Euro'ya sattığı Vedat Muriç'i sezon sonuna kadar kiralamak için Lazio ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.