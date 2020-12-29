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Beşiktaş Sivasspor maçı | Sergen Yalçın Çalımbay'ın bileğini ilk kez büktü

Beşiktaş maçı | ’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, da teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay’a karşı ilk kez kazandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Beşiktaş Sivasspor maçı | Sergen Yalçın Çalımbay'ın bileğini ilk kez büktü

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle Vodafone Park'ta 3-0 mağlup eden ve ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'a karşı teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. 2 teknik adam daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'inde de Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, Sergen Yalçın puanla tanışamamıştı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor'u sahasında 3-0'la geçerken, Sergen Yalçın da hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörüne karşı, teknik adamlık kariyerinde ilk galibiyetini almış oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçından dobra açıklama Topu ben de çıktı gibi gördüm BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'DAN DOBRA AÇIKLAMA '' TOPU BEN DE ÇIKTI GİBİ GÖRDÜM''
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