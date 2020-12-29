Beşiktaş Sivasspor maçı | Sergen Yalçın Çalımbay'ın bileğini ilk kez büktü
Beşiktaş Sivasspor maçı | Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, Sergen Yalçın da teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay’a karşı ilk kez kazandı.
SPOR İHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle Vodafone Park'ta 3-0 mağlup eden ve ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'a karşı teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. 2 teknik adam daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'inde de Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, Sergen Yalçın puanla tanışamamıştı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor'u sahasında 3-0'la geçerken, Sergen Yalçın da hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörüne karşı, teknik adamlık kariyerinde ilk galibiyetini almış oldu.