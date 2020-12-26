Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Sümer'in mezarına ziyaret

Mezar ziyaretinde Ağaoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı ve Mali Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar da yer alırken, Sümer'in mezarına çiçek bırakarak dua ettiler.

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