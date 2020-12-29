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Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız oyuncu sakatlandı

Son dakika haberi... 'ın ile yaptığı maçta sakatlanan 'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Beşiktaş'a kötü haber! Yıldız oyuncu sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın ardından ağrı hisseden Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Ghezzal'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

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