29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiltere Premier Lig ekiplerinde 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinde 18 koronavirüs vakası tespit edildi

salgını dünyanın en çok takip edilen ligi İngiltere 'e darbe vurdu. Premier Lig'de geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testlerinde 18 futbolcunun pozitif olduğu belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2020
ABONE OL
İngiltere Premier Lig ekiplerinde 18 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA