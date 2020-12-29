İngiltere Premier Lig ekiplerinde 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs salgını dünyanın en çok takip edilen ligi İngiltere Premier Lig'e darbe vurdu. Premier Lig'de geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testlerinde 18 futbolcunun pozitif olduğu belirtildi.
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.