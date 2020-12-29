Marius Sumudica Türk pasaportu için harekete geçti

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den son dakika Sumudica açıklaması! .Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktörleri Sumudica'nın Türk pasaportu alması için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Hocalarına daha sakin olması gerektiğini söylediklerini fakat Sumudica'nın kendilerine 'Ben taktik veriyorum, oyuncularımı motive ediyorum.' dediğini ifade eden Büyükekşi, Mirallas transferiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ'DEN MİRALLAS AÇIKLAMASI!

"Suriye sınırında olduğumuz için birçok futbolcu bizden şüphe duyuyordu. Mirallas transferine bu yüzden önem verdik. O da buraya geldi, çok sevdi. Mirallas gibi bir oyuncu buraya gelince, diğer oyuncuların da buraya bakış açısı değişiyor.