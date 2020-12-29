Hakan Arslan'ın gördüğü kırmızı kart Avrupa basınında!

''TELEFON TRİBÜNDEN GELMİŞ''

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ise maçın ardından yaptığı açıklamada ''Telefon tribünden gelmiş. Hakeme göstermesinin ardından Hakan sarı kart görüyor. Sonrasında herhalde Hakan bir yere vuruyor ve ikinci sarıyı görüyor. Belki de haklıyken haksız duruma düştük. Bizim canımız yandı. Beşiktaş gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı ve hak ettiği galibiyeti aldı.'' şeklinde konuştu.