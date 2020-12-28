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Son dakika: Hatayspor-Antalyaspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV -Atakaş maçı, yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle ertelendi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Hatayspor-Antalyaspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Antalya'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak halen devam eden sağanak nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor mücadelesi öncesi Antalya Stadı'nın zemininde yoğun su birikintileri oluştu.

Her iki takım oyuncuları, yoğun yağış, zeminin elverişsizliği ve olumsuz hava şartları yüzünden maç öncesi ısınmak için sahaya çıkamadı.

Maçı yönetecek hakem Ramazan Keleş, yardımcılarıyla birlikte mücadelenin başlama saatinden 5 dakika önce sahayı son kez kontrol edip, top sektirmeye çalıştı ve stat zemininin karşılaşmanın yapılmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre yarın aynı saatte oynanması bekleniyor.

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