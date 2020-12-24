Süper Lig 14. hafta karşılaşması | Ankaragücü 0-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Siyah beyazlılar deplasmanda bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25 yaptı ve lider Alanyaspor'dan 1 maçı eksik olmasına karşın puan farkını 2'ye indirdi. 3 haftada 7 puan toplayan MKE Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.
Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 28 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da Sivasspor'a karşı evinde oynayacak. MKE Ankaragücü ise 27 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor'a konuk olacak.
ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
6' Ghezzal'ın orta sahada yaptığı hata sonrasında topu çalan Emre Güral keleye düzgün bir şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şut sağ direğin dibinden auta çıktı.
10' Emre Güral'ın derinlemesine pasında topla buluşan Lobjanidze, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleciyi çalımladıktan sonra topa yetişememesi sonucu top auta çıktı.
18' Pinto ceza sahası içindeki takım arkadaşı Emre Güral'a pas gönderdi. Bu pasta topla buluşan Emre Güral'ın şutu üstten az farkla auta çıktı.
23' Mensah'ın yaptığı ortaya kafayla yükselen Larintopu filelere gönderdi ancak Halis Özkahya daha öncesinde Larin'in Kitsiou'ya faul yaptığı kararını verdi. Gol geçerlilik kazanmadı.
35' Beşiktaş'ın yoğun pas trafiğinde Larin ceza sahasına orta yaptı ancak Ankaragücü defansı hata yapmayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+5' Kitsiou sağ kanattan ceza sahasına bindirmesi sonucunda kaleye şut çekti. Bu oyuncunun çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu topu oyun alanına çeldi.
54'üncü dakikada sağ taraftan Welinton'un yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.
60'ıncı dakikada Lobzhanidze'nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.
62'nci dakikada Ghezzal'ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-1
80'inci dakikada Lobzhanidze'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik'in şutu auta gitti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü'nü 62'nci dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 yendi.
SERGEN HOCA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sergen Yalçın, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendikleri maçın 11'inden 3 ismi değiştirdi. Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu yedekler arasında oturtan Yalçın, bu isimlerin yerine Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala ve Cyle Larin'e şans verdi.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Atakan, Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Çekiçi, Saba, Börven