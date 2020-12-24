Üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25 yaptı ve lider Alanyaspor'dan 1 maçı eksik olmasına karşın puan farkını 2'ye indirdi. 3 haftada 7 puan toplayan MKE Ankaragücü'nün yenilmezlik serisi sona erdi ve 9 puanda kaldı.