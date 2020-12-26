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Arsenal Chelsea'yi 3-1 yenmeyi başardı

İngiltere 'de oynanan derbisinde , sahasında 'yi 3-1 yenerek haftalar sonra galip geldi. 1 Kasım'da 'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından oynadığı 8'inci lig maçında galip gelen Arsenal, puanını 17'ye yükseltti.

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Giriş Tarihi: 26.12.2020 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
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Arsenal Chelsea'yi 3-1 yenmeyi başardı

'de kötü günler geçiren Arsenal, 15. hafta mücadelesinde 'nda 'yi ağırladı.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada Alexandre Lacazette'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Hücum oyununu sürdüren , 44. dakikada Granit Xhaka'nın frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan, ikinci yarıya da etkili başlayan "Topçular", 56. dakikada Bukayo Saka ile skoru 3-0'a taşıdı.

Chelsea'nin 85. dakikada Tammy Abraham ile bulduğu gol, mavi-beyazlı ekibi mağlubiyetten kurtaramadı.

1 Kasım'da 'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından oynadığı 8'inci lig maçında galip gelen Arsenal, puanını 17'ye yükseltti.

Zirve mücadelesi veren Chelsea ise 25 puanda kaldı.

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