Gaziantep FK evinde Alanyaspor'u 3-1 yendi
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk haftanın ardından bileği bükülmeyen Gaziantep FK, evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek zirve yarışına ortak oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. 1 mağlubiyet ile ligin en az kaybeden takımı Gaziantep FK, evinde liderliği geri almak isteyen Alanyaspor'u ağırladı.
:: MAÇTAN DAKİKALAR ::
9. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kaptığı topla süratli bir şekilde rakiplerinden kurutularak ceza sahasına kadar giren Dicko'nun çektiği sert şutta top kaleci Marafona'nın ayaklarının altından geçerek filelerle buluştu: 1-0
12. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahasının sağından gönderdiği ortaya Berkan İsmaik Kutlu'nun zayıf şekilde yaptığı vuruşta top Babacar'ın önünde kaldı. Babacar'ın şutunda top dışarı gitti.
16. dakikada Davidson'un sol kanattan gönderdiği ortaya Babacar'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
26. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Soldan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasını giren Davidson, önünü buşaltıp şutunu çekti, savunmadan seken ve yan direğe de çarpan top ağlara gitti. 1-1
30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Dicko'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte bulunan Mirallas, kafayla topu kale önündeki Muhammet Demir'in önüne indirdi. Boş durumdaki Muhammet Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
45+1. dakikada Mirallas'ın orta alandan müsait durumdaki Muhammet Demir'e ara pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Muhammet Demir'in gönderdiği pasa kimse dokunamadan top dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Detaylar gelecek...
ASLAN ZİRVEYİ KAPTI
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 29 puana yükselirken, Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.