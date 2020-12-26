Seyircisiz maçta olay çıktı polis biber gazı ile müdahale etti

Maçın sonunda salondan çıkan konuk takım oyuncuları polisin kendilerine biber gazı sıktığını öne sürerek polis ekipleri ile tartışmayı sürdürdü.

Polisin doğrudan kendisine biber gazı sıktığını iddia eden Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcusu Barboros Bozkurt olay anına ilişkin görüntüleri göstererek duruma tepkisini dile getirdi.

Polis ekipleri ile bir süre daha konuşan konuk takım kafilesi yine polis ekiplerinin kontrolünde salondan ve ilçeden ayrıldı.

Bu skorla Çorlu temsilcisi ligde oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken konuk Mersin temsilcisi 4. maçında 2. yenilgisini almış oldu.