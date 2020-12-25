25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Osayi Samuel'in peşinde! Kanatlara yeni isim!

Fenerbahçe Osayi Samuel'in peşinde! Kanatlara yeni isim!

’in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan , ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor. Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki ’in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 25.12.2020
ABONE OL
Fenerbahçe Osayi Samuel'in peşinde! Kanatlara yeni isim!

'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan , ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki 'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

HAZİRAN AYINDA SERBEST


Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi. İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

EROL BULUT ONAYI VERDİ


Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör Erol Bulut'un da onayladığı bir oyuncu.

Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray ve Fenerbahçe kılıçları çekti TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ! GALATASARAY VE FENERBAHÇE KILIÇLARI ÇEKTİ
Son dakika: Fenerbahçe 4-1 Başakşehir MAÇ SONUCU SON DAKİKA: FENERBAHÇE 4-1 BAŞAKŞEHİR (MAÇ SONUCU)
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA