Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray ve Fenerbahçe kılıçları çekti

Sarı-kırmızılılar, daha sonra sarı-lacivertlilerin bu paylaşımına karşılık verdi. Galatasaray sosyal medya hesabından, Kadıköy'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Süper Lig'de şampiyon oldukları maçta saha içinde çekilen fotoğrafı, 2013 yılından sonra Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanan takımların sayılarıyla birlikte paylaştı. Fotoğrafın üzerinde de 'Karanlıkları aydınlatan' yazısı yer aldı.