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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray ve Fenerbahçe kılıçları çekti

Hakem kararlarıyla konuşulan ve 'nin 4-1 kazandığı Başakşehir maçının ardından , ''Futbolda kapkara gece'' paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın üzerine Fenerbahçe, Galatasaray'a ''O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını vermişti.'' Bir kez daha paylaşım yapan Galatasaray, 12 Mayıs 2012 tarihinde 'de şampiyon olduklarında çekilen fotoğrafı, 2013 yılından sonra ve 'nı kazanan takımların sayılarını ekleyerek göndermede bulundu.

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Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray ve Fenerbahçe kılıçları çekti

'in 14. haftasında 'nin sahasında 'i 4-1 mağlup ettiği mücadelede hakem Bahattin Şimşek'in kararlarından dolayı , hesabından siyah bir fon üzerine "Futbolda kapkara gece!" paylaşımı yapmıştı.

Fenerbahçe de sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" yanıtını vermişti.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra sarı-lacivertlilerin bu paylaşımına karşılık verdi. Galatasaray sosyal medya hesabından, 'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Süper Lig'de şampiyon oldukları maçta saha içinde çekilen fotoğrafı, 2013 yılından sonra Süper Lig'de ve 'nda şampiyonluk kazanan takımların sayılarıyla birlikte paylaştı. Fotoğrafın üzerinde de 'Karanlıkları aydınlatan' yazısı yer aldı.

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