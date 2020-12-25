25 Aralık 2020, Cuma
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Son dakika: Kylian Mbappe ayrılığı doğruladı!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in () teknik direktör 'in görevine son verdiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi: 25.12.2020
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Son dakika: Kylian Mbappe ayrılığı doğruladı!

Mbappe, Instagram hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verdiğini iddia etti. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor.

Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

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