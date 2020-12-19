Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakem isyanı

Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını ve kötü sonuçlarda bunun da etkisi olduğunu vurgulayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Seyircimizin olmaması da belki bizim aldığımız sonuçlarda etken fakat biz yenildik. Yenilgiyi de kabul etmek bir vakar ve asalet gerektirir. Galatasaray ve camiası ve taraftarı bu vakar ve asalet içindedir. Biz en yüksek seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık. Biz bununla övünç duyuyoruz çünkü Galatasaray kültüründe yenilgiyi kabul etmek, onu özümsemek asalet ve vakarı vardır, bu çok önemlidir. Ben TFF'ye ve ilgili kurullara buradan rica ediyorum, lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Tabi diğer rakipler için de söylüyorum bunu. Biz yenilgiyi de kabul ederiz, bizi yenen rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Galatasaray'ı yenmek kolay bir iş değil, kutluyorum. Lütfen hakem camiası ve oyunun aktörleri dikkatli olsunlar. Taraftarımız şundan emin olsun ki Galatasaray adının olduğu her yerde Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır, inşallah sezon bittiğinde yine şampiyon olacağız."