19 Aralık 2020, Cumartesi
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakem isyanı

Son dakika haberi... GS TV'ye konuşan Başkanı , hakem kararları dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonuna () çağrıda bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hakem camiasının Türk futboluna el freni olmaması gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hakem isyanı

Taraftar olarak yenilgiye üzüldüklerini belirten Cengiz, " başkanı olarak şunu söyleyebilirim, bu sene hakemler daha formsuz. Yani sadece bizim maçta ya da sadece bizle ilgili değil rakipte mutlu değil. Oynanan her maçta hakemler maalesef maçın önüne geçmekte. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Hakemler formsuz, netice itibarıyla baktığımızda formsuzlukları bize zarar vermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon hakem hatalarından en çok canı yanan kulüp olduklarını vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:

"Biz bunun böyle ilerlemesini istemiyoruz. Buradan uyarıyorum, lütfen ilgili kurullarını uyarsın, hakemler daha dikkatli olsun. Özellikle bizlere, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok rahat kart göstermekteler. Bize karşı çok cesurlar. Biz aynı cesareti rakiplere de bekliyoruz. Eğer bir Galatasaraylı futbolcuya çok rahat kırmızı, sarı veriyorsa aynı pozisyonlarda diğer rakiplere de vermesi gerekir ya da bize de vermemesi gerekir. Bu teknik heyetimiz için de geçerli futbolcularımız için de. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı. Hakem camiası Türk futbolunun gerisine düşmemeli, tam tersine önderlik etmeli."

Pandemi nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını ve kötü sonuçlarda bunun da etkisi olduğunu vurgulayan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Seyircimizin olmaması da belki bizim aldığımız sonuçlarda etken fakat biz yenildik. Yenilgiyi de kabul etmek bir vakar ve asalet gerektirir. Galatasaray ve camiası ve taraftarı bu vakar ve asalet içindedir. Biz en yüksek seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen bir gün sahaya inmedik, bir gün hakem kovalamadık, bir gün etrafı yakmadık. Biz bununla övünç duyuyoruz çünkü Galatasaray kültüründe yenilgiyi kabul etmek, onu özümsemek asalet ve vakarı vardır, bu çok önemlidir. Ben 'ye ve ilgili kurullara buradan rica ediyorum, lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Tabi diğer rakipler için de söylüyorum bunu. Biz yenilgiyi de kabul ederiz, bizi yenen rakiplerimizi de tebrik ediyorum. Galatasaray'ı yenmek kolay bir iş değil, kutluyorum. Lütfen hakem camiası ve oyunun aktörleri dikkatli olsunlar. Taraftarımız şundan emin olsun ki Galatasaray adının olduğu her yerde Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır, inşallah sezon bittiğinde yine şampiyon olacağız."

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