Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
SON DAKİKA HABERİ... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19'uncu hafta programında yer alan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.
TFF, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftaların programını açıkladı. 19'uncu haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
16, 17 ve 18'inci haftaların programı şu şekilde:
16'NCI HAFTA
2 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
- 3 Ocak 2021 Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
- 4 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
17'NCİ HAFTA
- 5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
- 6 Ocak 2021 Çarşamba
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor - Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
- 7 Ocak 2021 Perşembe
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
18'İNCİ HAFTA
- 9 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
- 10 Ocak 2021 Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
- 11 Ocak 2021 Pazartesi
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa