25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaşlı Adem Ljajic komşularını çıldırttı! Herkes ondan şikayetçi

Beşiktaşlı Adem Ljajic komşularını çıldırttı! Herkes ondan şikayetçi

'ın yıldız oyuncusu 'in problemleri bitmiyor. 'ın kentinde dünyaya gelen, futbola ise Partizan’da başlayan Beşiktaşlı Adem Ljajic’in skandallarının arkası kesilmiyor. Beşiktaş’ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı. Alkol problemi olan Ljajic’in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

SPOR Takvim
Giriş Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Beşiktaşlı Adem Ljajic komşularını çıldırttı! Herkes ondan şikayetçi

'ın kentinde dünyaya gelen, futbola ise Partizan'da başlayan Beşiktaşlı 'in skandallarının arkası kesilmiyor. 'ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı. Alkol problemi olan Ljajic'in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

SABAHA KADAR EĞLENİYOR


Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

UYARIYA KULAK ASMADI


Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

DURUMU MASAYA YATIRILDI


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan 'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİN TARİHİ BELLİ OLDU
Beşiktaş çok rahat: Kartalın zirve inadı sürüyor BEŞİKTAŞ ÇOK RAHAT: KARTALIN ZİRVE İNADI SÜRÜYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA