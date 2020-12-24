Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde dünyaya gelen, futbola ise Partizan'da başlayan Beşiktaşlı Adem Ljajic'in skandallarının arkası kesilmiyor. Beşiktaş'ta formayı unutan Ljajic, gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı. Alkol problemi olan Ljajic'in evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.