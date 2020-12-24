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BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal sesleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli ile prensip anlaşmasına vardı. Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde ’a geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal sesleri

Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

BB Erzurumspor 1-2 Denizlispor MAÇ SONUCU BB ERZURUMSPOR 1-2 DENİZLİSPOR MAÇ SONUCU

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