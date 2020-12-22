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İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Bombalar bir bir patlayacak

listesini belirledi. Galatasaray transferde gaza basacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, ile deplasmanda oynanacak hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak. Teknik Direktör ’in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020
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İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Bombalar bir bir patlayacak

transferde gaza basacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, ile deplasmanda oynanacak hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak. Teknik Direktör 'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

TERİM İKİ YILDIZI ÇOK İSTİYOR


Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

AHMED MUSA DA BİTİRİLECEK


Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da 'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

YERİ OPERASYONU YAPILACAK


Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı da listesinde.

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