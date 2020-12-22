Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre... Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.
KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER KİMDİR?
Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.