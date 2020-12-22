22 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre... Başkanlarından , bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
ABONE OL
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti

Başkanlarından , hayatını kaybetti.

Türk futbolunun acı günü! Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer hayatını kaybetti TÜRK FUTBOLUNUN ACI GÜNÜ! ESKİ TRABZONSPOR KULÜBÜ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER HAYATINI KAYBETTİ

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde 'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem 'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında , Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Malatyaspor, gibi takımlar da var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA