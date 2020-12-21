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Son dakika | Trabzonspor Hatayspor'a konuk olacak!

Trabzonspor, 'in 14. haftasında yarın 'a konuk olacak. Bordo-mavili takımda hasta olan ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika | Trabzonspor Hatayspor'a konuk olacak!

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

AVCI İLE KAYBETMİYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU
Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek.

Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU TRABZONSPOR 2-1 ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ SONUCU

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