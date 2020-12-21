Son dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberi...Süper Lig'de hafta içi yapılacak 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
TFF, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
İŞTE SÜPER LİG'DE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ:
22 ARALIK SALI:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 ARALIK ÇARŞAMBA:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 ARALIK PERŞEMBE:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.