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Son dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi...'de hafta içi yapılacak 14. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Fenerbahçe-Medipol maçını yönetecek.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının hakemi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'DE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ:

22 ARALIK SALI:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 ARALIK ÇARŞAMBA:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 ARALIK PERŞEMBE:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

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