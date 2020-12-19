Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU
Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. İlk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonra eren mücadelede ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu 2 golle maçı lehine çevirdi ve galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve iki maç aradan sonra galibiyet aldı.
Trabzonspor ile Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.
Ev sahibinin gollerini 53. dakikada penaltıdan Ekuban ve 65. dakikada Djaniny atarken Rizespor'un sayısını 36. dakikada penaltıdan Milan Skoda kaydetti.
TRABZONSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI
Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galibiyet alan ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor puanını 17'ye çıkardı. Rizespor ise 15 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
26. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza alanına giren Nwakaeme'nin yerden şutunda, savunmaya çarpan top yan direkten kornere çıktı.
34. dakikada Trabzonspor ceza alanında sağ tarafta son çizgiye doğru hareketlenen Michalak, Marlon ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada Skoda'nın kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır üzerine doğru gelen topu çıkaramayınca meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
37. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ tarafındaki Djaniny'in gönderdiği topu kale çizgisi önünde savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Ekuban'ın ceza alanının hemen dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topun sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50' Milan Skoda'nın sağdan gelen ortada gelişine vuruşunda top direkten döndü.
51' Trabzonspor penaltı kazandı! Ekuban'a ceza alanında yapılan müdahalede hakem Ali Şansalan beyaz noktayı gösterdi.
53' Ekuban penaltıda topu ağlara gönderdi: 1-1
65' Marlon'un müthiş pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Djaniny, karşı karşıya pozisyonda kaleci Gökhan'a şık bir çalım attı ve topu boş ağlara yolladı. 2-1
77' Ekuban ceza alanına girerken Emir onu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.
80' Marlon'un kullandığı frikikte Gökhan Akkan gole izin vermedi.
Maçta başka gol olmadı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.
DJANINY VE NWAKAEME 3 MAÇ SONRA
Trabzonspor'da son olarak ligin 10. haftasındaki Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuları Djaniny ve Nwakaeme, sakatlıklarının ardından 3 maç sonra forma giydi.
Ligde Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncular, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.
FUTBOLCULARDAN PROTESTO
İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu.
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.