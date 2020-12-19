Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve iki maç aradan sonra galibiyet aldı.

Trabzonspor ile Rizespor, Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 53. dakikada penaltıdan Ekuban ve 65. dakikada Djaniny atarken Rizespor'un sayısını 36. dakikada penaltıdan Milan Skoda kaydetti.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİK SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKARDI

Bu sonucun ardından ligde iki maç sonra galibiyet alan ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor puanını 17'ye çıkardı. Rizespor ise 15 puanda kaldı.