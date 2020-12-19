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TFF duyurdu: Bir üst klasman hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

(), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.TFF, "Hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." dedi.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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TFF duyurdu: Bir üst klasman hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimizin dün yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemin tedbir amacıyla karantinaya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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