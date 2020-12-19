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Arsenal galibiyete hasret! Everton'a yenildi

İngiltere 'de , sahasında 'ı 2-1 mağlup etti. Böylelikle Everton, zirve takibini sürdürdü. Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Arsenal galibiyete hasret! Everton'a yenildi

Premier Lig'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti.

Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

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