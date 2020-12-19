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Son dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni imajı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

'nin FK ile oynadığı karşılaşmada kokartlı hakem 'ın yeni saç stili de dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Cüneyt Çakır'ın yeni imajı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın saçı da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ÇAKIR'IN YENİ STİLİ

Daha önce akan saç boyasıyla haber olan tecrübeli hakemin saçını kazıtması dikkat çekti.

Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI ANLATIM GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE (CANLI ANLATIM)

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