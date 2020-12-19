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Schalke 04'te şok! Üst üste 29'uncu maçını da kazanamadı

'da bu sezon 12 haftadır maç kazanamayan ve sadece 4 puanı bulunan 04, bugün evinde ağırladığı 'e 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Schalke 04'te şok! Üst üste 29'uncu maçını da kazanamadı

Geçtiğimiz hafta sahasında SC Freiburg'a 2-0 mağlup olmasının ardından teknik direktör Manuel Baum'un görevine son veren Schalke 04, iki maç takımın başında bulunması için Huub Stevens'i dördüncü kez görevlendirdi. FC Schalke 04, Bundesliga'nın 13'üncü hafta maçında Veltins Arena'da Arminia Bielefeld ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 53'ün dakikasında Fabian Klos'un attığı kafa gölü ile konuk ekip Arminia Bielefeld, ev sahibi Schalke 04'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Alınan bu mağlubiyetin ardından Schalke 04, 13'ü bu sezon olmak üzere 29'uncu Bundesliga maçını da kazanamadan sahadan ayrıldı.

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Ozan Kabak ve Suat Serdar'ın ilk 11'de forma giydiği karşılaşmada, Ahmed Kutucu 70'inci dakikada Alessandro Schöpf'ün yerine forma giymeye başladı.

13'üncü haftanın ilk maçında FC Union Berlin ile Borussia Dortmund dün akşam karşı karşıya geldi ve ev sahibi FC Union Berlin 2-1 galip gelmeyi başardı.

Bugün akşam oynanacak olan Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı dışında alınan sonuçlar şöyle:

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld: 0-1
Borussia M.Gladbach - Hoffenheim: 1-2
RB Leipzig - FC Köln: 0-0
Mainz05 - Werder Bremen: 0-1
Augsburg - Eintracht Frankfurt: 0-2

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