Galatasaray ağır yaralı! Galatasaray Karagümrük deplasmanında mağlup oldu

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile mücadele etti.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.