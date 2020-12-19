Gaziantep FK yenilgisi sonrası Fenerbahçeli Pelkas'tan itiraf geldi!

"Takım durumu iyi değil" diyen Pelkas, "Konuşma zamanı değil. Kafamızı öne eğip daha fazla çalışma zamanı. Daha fazla savaşma zamanı. Burası büyük bir kulüp. Taraftarlar çok mutsuz. Daha fazla savaşmanın sözünü vermeliyiz. Artık bir yol bulmalıyız. Bu takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir çözüm bulmalıyız" dedi.