Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Marko Guduric'i transfer etti

Hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de Turkish Airlines EuroLeague'de sezona istediği şekilde başlayamayan Fenerbahçe Beko, kadrosunu eski oyuncusu Marko Guduric ile güçlendirdi. 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Marko Guduric ile 2022-23 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2017'de Kızılyıldız'dan Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Marko Guduric, 2019'un yaz aylarında NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies ile sözleşme imzalamıştı. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ise Memphis tarafından serbest bırakıldıktan sonra Fenerbahçe'ye döndü.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde Marko Guduric'e ilişkin, "Marko Guduric, skor üretebilmesinin yanında hücumları yönlendirebilen, çembere gidebilen ve oyununa solak olmasının yanı sıra fiziksel artılarını da yansıtabilen bir isim. Kızılyıldız ve Fenerbahçe ile önemli EuroLeague tecrübesi edinen, aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı ile Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında boy gösteren Guduric, NBA'de de oyununu geliştirme fırsatı bularak Fenerbahçe Beko'ya geri dönüyor. Oyuncumuz, EuroLeague'de boy gösteren en değerli skorerlerden biri olarak takımımıza katkı sağlamaya çalışacak ve Fenerbahçe Beko'nun en önemli parçalarından biri olacak. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.