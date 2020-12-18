Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük birbirine rakip olacak. Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 9, kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet aldı. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig 13. hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 18 Aralık Cuma saat 19.00'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.