Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta? 2020 Süper Lig 13. hafta Fatih Karagümrük GS maçı hangi kanalda?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray, ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son 7 resmi maçında kaybetmeyen Galatasaray, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig 13. hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük birbirine rakip olacak. Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 12 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 9, kırmızı-siyahlılar ise 1 galibiyet aldı. Peki, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Süper Lig 13. hafta Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte cevaplar...
FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 18 Aralık Cuma saat 19.00'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Ligde 12. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.
Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken, 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak.
Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Marcelo Saracchi ise takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda maça çıkabilecek.
DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.
SON 7 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı son 7 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.
Son yenilgisini ligin 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında çıktığı 6 Süper Lig müsabakasında 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Kazandığı son 3 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatan Galatasaray, mağlup olmadığı 7 maçlık süreçte ise sadece 3 gol yedi. Fatih Terim'in öğrencileri, 14 kez fileleri havalandırdı.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMINDAN BİRİ
Galatasaray, geride kalan bölümde ligin en az gol yiyen 2 takımından biri oldu.
Çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 12 müsabakada aynı sayıda gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor ile savunmada en iyi takım olarak dikkati çekti.
GALATASARAY İLE FATİH KARAGÜMRÜK 13. RANDEVUDA
Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde Galatasaray ile Fatih Karagümrük daha önce 12 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 1 kez kazanabildi. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.
İki takım arasındaki rekabette Galatasaray 25 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 9 golle karşılık verdi.
FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 6 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, birer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 15 gol atarken, 6 gole engel olamadı.
Fatih Karagümrük, lig tarihinde Galatasaray'a karşı aldığı tek galibiyeti 1959-1960 sezonunda sahasında 1-0'lık skorla elde etti.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, rakibini 2 kez 4 farklı mağlup etti.
İki takım arasındaki 12 müsabakada bariz üstünlüğü bulunan sarı-kırmızılılar, en farklı galibiyetleri 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük, tek galibiyetini 1-0'lık skorla elde etti.
İki ekibin rekabetinde en çok görülen skor 3'er kez ile 3-2 ve 1-0 oldu. İki maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Birer kez de 3-0 ve 2-1'lik skor oluştu.