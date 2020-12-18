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Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Menajerinden açıklama geldi

'ın transferini merakla beklediği ’nun menajeri William D’Avila, Radyospor’a açıklamalar yaptı. D’Avila, “Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. Galatasaray ve Onyekuru için her şey pozitif” şeklinde konuştu.

SPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Menajerinden açıklama geldi

'nun menajeri William D'Avila, Radyospor'a açıklamalar yaptı. D'Avila, "Üç tarafta aynı yerde buluşursa neden olmasın. Bu olur. Kiralık ya da uzun süreli sözleşme. ve Onyekuru için her şey pozitif" şeklinde konuştu.

GALATASARAY ÖNEMLİ BİR OPSİYON


Onyekuru için , ve 'den resmi bir teklif almadıklarını da söyleyen D'Avila, "Söylentiler var. Kulağıma geliyor. G.Saray Onyekuru için önemli bir opsiyon" dedi.

UMARIM UZUN VADELİ OLUR


William D'Avila şöyle devam etti: "Onyekuru'nun sözleşmesi umarım uzun vadeli olur. G.Saray'ın Monaco ile anlaşıp anlaşmayacağı ya da nasıl anlaşacağı konusunda bir şey diyemem."

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