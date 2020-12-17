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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın yeteri kadar faydalanamadığı iki yabancı oyuncusuna talip çıktı. Terim'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncuları yönetim, hemen elden çıkarmak istiyor.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:22
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı
Galatasaray'da istenileni veremeyen ve performansları geldikleri günden bu yana tartışma konusu olan iki yıldıza talip çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı

G.SARAY ÇOK RAHATLAYACAK
Ocak devre arası transfer döneminde mutlaka transfer yapacak olan Galatasaray'ı rahatlatacak haberler geliyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı

MALİYETTEN KURTULMAK ŞART
Transfer yapabilmek için maliyeti yüksek oyunculardan kurtulması gereken Galatasaray'da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı

İLK MÜJDE FALCAO'DAN
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı

İKİ TALİP BİRDEN
Sarı-kırmızılıların ocak ayında yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye iki talip çıktı.