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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Güzel haber geldi! Alıcıları çıktı Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'ın yeteri kadar faydalanamadığı iki yabancı oyuncusuna talip çıktı. Terim'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncuları yönetim, hemen elden çıkarmak istiyor. Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 09:22 Galatasaray'da istenileni veremeyen ve performansları geldikleri günden bu yana tartışma konusu olan iki yıldıza talip çıktı. GALERİ DEVAM EDİYOR G.SARAY ÇOK RAHATLAYACAK Ocak devre arası transfer döneminde mutlaka transfer yapacak olan Galatasaray'ı rahatlatacak haberler geliyor. MALİYETTEN KURTULMAK ŞART Transfer yapabilmek için maliyeti yüksek oyunculardan kurtulması gereken Galatasaray'da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. İLK MÜJDE FALCAO'DAN Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Radamel Falcao'dan müjdeli haber geldi. İKİ TALİP BİRDEN Sarı-kırmızılıların ocak ayında yollarını ayırmak istediği yıldız golcüye iki talip çıktı.