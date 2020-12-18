Fenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi! Londra'da görüşme yapıldı

Taraftarlar da yaşanan gelişmeler üzerine Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Öte yandan Alman basını ise Arsenal'de kadro dışı kalan ve İngiliz kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna Amerika'dan ciddi teklifler olsa da Mesut Özil için en güçlü ihtimalin Fenerbahçe olduğunu yazdı.