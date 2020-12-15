Fenerbahçe'de Kalu ısrarı! Yıldız oyuncu için Ocak'ta bir kez daha teklif yapılacak

Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner Valencia ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz transfer döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.