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Fenerbahçe'de Kalu ısrarı! Yıldız oyuncu için Ocak'ta bir kez daha teklif yapılacak

'de sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan ’nin yanı sıra ve ’dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz döneminde de istenen Samuel Kalu’nun ismi gündeme geldi.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Fenerbahçe'de Kalu ısrarı! Yıldız oyuncu için Ocak'ta bir kez daha teklif yapılacak

'de sesleri yeniden yükseliyor. Sakatlıklarla boğuşan 'nin yanı sıra ve 'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi. İlk olarak ise yaz döneminde de istenen Samuel Kalu'nun ismi gündeme geldi.

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK


Yönetimin, yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü Bourdeaux ile görüşeceği öğrenildi. Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

KANATLAR SINIFTA KALDI


Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

SÜRATLİ VE POTANSİYELLİ


Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip.

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