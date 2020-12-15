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Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj! ''Yakında birlikteyiz''

'ın Brezilyalı eski yıldızı Anderson taraftara mesaj yolladı, yaptığı son paylaşımla milyonları heyecanlandırdı. takımlarından 'de oynayan Brezilyalı yıldız Beşiktaş'ta forma giyerken attığı gol sonrası yaşadığı sevinci dövme olarak yaptırdı. Talisca ayrıca Beşiktaş taraftarının fotoğrafını paylaşarak "Yakında birlikteyiz" ifadesini ekledi.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Anderson Talisca'dan Beşiktaş taraftarına mesaj! ''Yakında birlikteyiz''

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson instagram hesabından yaptığı son paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

takımlarından 'de oynayan Brezilyalı yıldız 'ta forma giyerken attığı gol sonrası yaşadığı sevinci dövme olarak yaptırdı.

Talisca ayrıca Beşiktaş taraftarının fotoğrafını paylaşarak "Yakında birlikteyiz" ifadesini ekledi.

Talisca'yı unutamayan Beşiktaş taraftarı ise bu yorumu beğeni yağmuruna tuttu.

Daha önce kendisine yapılan "Come to Beşiktaş" çağrısına önce gülücük emojisi koyan ve "İnşallah" cevabını veren Talisca, Beşiktaş'a geri dönmek istediğinin işaretini vermişti.

26 yaşındaki Brezilyalı yıldız Talisca bu sezon Çin Süper Ligi'nde 11 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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