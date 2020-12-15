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İngiliz ekibi Fulham onayı verdi! Seri bedelsiz olarak Galatasaray'a geliyor

, eski futbolcusu için kulübü Fulham’ın inadını kırdı. Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri’nin bu sezon ’de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020
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İngiliz ekibi Fulham onayı verdi! Seri bedelsiz olarak Galatasaray'a geliyor

, eski futbolcusu için kulübü Fulham'ın inadını kırdı. Fildişili orta saha oyuncusunu sezon başında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen ancak bunu başaramayan İngiliz ekibi, Seri'nin bu sezon 'de hiç süre alamaması üzerine karar değiştirdi.

YARIM SEZONLUĞUNA GELECEK


Seri'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen G.Saray, Fulham'ı bu transfer için ikna etti. İngilizler, Seri'nin maaş yükünden kurtulmak için 29 yaşındaki yıldızı Aslan'a bedelsiz kiralamayı kabul etti.

SERİ ARTIK İMZAYI BEKLİYOR


Galatasaray'a dönmeyi çok isteyen Seri de kulüplerin söz kesmesiyle Sarı-Kırmızılılar'a imza atacağı günü dört gözle bekliyor. de Filidişili oyuncunun yolunu gözlüyor.

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray paylaşımı: Cimbom gol gol gol DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZDAN GALATASARAY PAYLAŞIMI: "CİMBOM GOL GOL GOL"

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