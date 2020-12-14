14 Aralık 2020, Pazartesi
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Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore'nin peşinde! Arjantinli için savaş

ve için Pastore iddiası. Sarı-Kırmızılılar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldız Pastore’yi gündemine aldığını öne sürdü. ’da oynayan 31 yaşındaki oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Galatasaray ve Fenerbahçe Pastore'nin peşinde! Arjantinli için savaş

'a iddiası. Sarı-Kırmızılılar çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken yabancı basın hem Galatasaray, hem de 'nin Arjantinli yıldız Pastore'yi gündemine aldığını öne sürdü. 'da oynayan 31 yaşındaki oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

KALÇA AMELİYATI GEÇİRDİ


Pastore geçirdiği kalça ameliyatı sonrasında bu sezon Roma'da hiç forma giyemedi. Pastore'nin devre arasında takımdan ayrılmak istediği gelen bilgiler arasında.

ÖNCELİK KİRALAMA TEKLİFİ


Geçtiğimiz sezon 15 maça çıkan ve 1 asist üreten Pastore'nin sözleşmesi 2023 Haziran ayında bitecek. Bu oyuncu için önce kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

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