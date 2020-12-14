Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray paylaşımı: "Cimbom gol gol gol"
İspanya La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Ivan Rakitic, sosyal medya hesabından Galatasaray paylaşımı yaptı.
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Galatasaray'ın Kaptanı Arda Turan'nın Barcelona'dan takım arkadaşı olan Ivan Rakitic, Turan'ın sosyal medya paylaşımına yorum yaptı.
CİMBOM GOL GOL GOL!
Hırvat futbolcu, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cimbom gol gol gol..." yorumunu yaptı.
GEL BİRLİKTE GOL ATALIM KARDEŞİM
Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.
Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük etkileşim aldı.