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Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray paylaşımı: "Cimbom gol gol gol"

takımlarından Sevilla forması giyen , hesabından paylaşımı yaptı.

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Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray paylaşımı: Cimbom gol gol gol

'ın Kaptanı 'nın Barcelona'dan takım arkadaşı olan , Turan'ın paylaşımına yorum yaptı.

CİMBOM GOL GOL GOL!

Hırvat futbolcu, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cimbom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

GEL BİRLİKTE GOL ATALIM KARDEŞİM

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.

Bu paylaşım, sarı kırmızılı taraftarlardan büyük etkileşim aldı.

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