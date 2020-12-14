Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray paylaşımı: "Cimbom gol gol gol"

CİMBOM GOL GOL GOL!

Hırvat futbolcu, Arda Turan'ın sarı kırmızılı kalp emojisiyle Intagram'dan paylaştığı fotoğrafa, "Cimbom gol gol gol..." yorumunu yaptı.

GEL BİRLİKTE GOL ATALIM KARDEŞİM

Arda Turan ise Rakitic'in bu sözlerine "Gel birlikte gol atalım kardeşim" diye yanıt verdi.