Beşiktaş'ın sadece rakiplere karşı değil hakemlere karşı da mücadele ettiklerini ifade eden Sergen Yalçın, "İlk bölümde oyuna iyi başlamadık. Rakip baskıyla başladı. Baskıdan çıkmakta zorlandık. Oyuna bakınca, bir baskı vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama rakip de öyle çok pozisyon falan bulmadı ilk yarıda. VAR'daki arkadaşlar devreye girdi sağ olsunlar. Bilmiyorum, penaltı mı değil mi bilmiyorum. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil bir defa, neye göre çalışıyor! Verilen verilmeyen penaltıları görüyorum. Olacak iş değil. Futbol, VAR'da oturan arkadaşların eline geçti. Türkiye'de böyle. Maça kimin kazanacağı VAR'a bağlı. Takımların hepsi VAR'da oturan arkadaşlara bağlı. Rosier'i çıkardım, atılabilirdi. Oyundan koptu. Kontrolü kaybetti. Atılabilir diye çekindim. Hamleler yaptık. Olumlu geldi takıma. İkinci yarı çok baskılı oynadık. Çevirebilirdik. İkinci golü yedikten sonra oyundan düştük. Çok fazla sonuç çıkmadı. Kaybedebiliriz, her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Alanyaspor da çok güçlü bir takım. Kendi istediklerimizi yapamadık. Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı, bilmiyorum, bir baskın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçları, böyle daha kolay olur ama başka etkenlerle oynuyoruz" dedi.