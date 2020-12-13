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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs şoku: 1 oyuncu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Kulübü 1 futbolcuda tespit edildiğini açıkladı. Haber sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden paylaşıldı.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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Son dakika: Galatasaray'da koronavirüs şoku: 1 oyuncu koronavirüse yakalandı

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimizin katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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