Alanyaspor'un zirve inadı sürüyor: Beşiktaş Alanya'yı geçemedi
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı Anastasios Bakasetas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlılar ise 3 maç aradan sonra ligde mağlup oldu.
Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi takım, rakibini 26 (p) ve 79. dakikalarda Anastasios Bakasetas'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 90. dakikada Vincent Aboubakar (p) kaydetti.
Öte yandan Alanyaspor'da Khouma Babacar, mücadelenin 82. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Beşiktaş ise 19 puanla 4. sırada kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, 20 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Denizlispor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş ise aynı gün saat 19.00'da Vodafone Park'ta BB Erzurumspor ile karşılaşacak.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR
Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.
Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, De Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.
ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.
Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.
Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.
.Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Alanyaspor karşılaşmadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Alanyaspor liderliğini sürdürdü.