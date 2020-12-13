13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Liverpool'da şok sakatlık! Diogo Jota 6 hafta forma giyemeyecek

Liverpool'da şok sakatlık! Diogo Jota 6 hafta forma giyemeyecek

ekiplerinden 'un forvet oyuncusu , sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.12.2020
ABONE OL
Liverpool'da şok sakatlık! Diogo Jota 6 hafta forma giyemeyecek

İngiliz basınına konuşan Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland ile oynadıkları maçta sakatlanan Jota'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Portekizli oyuncunun dizinde problem yaşandığını belirten Klopp, "Ameliyat olmayacak ama sahalardan 6-8 hafta arası uzak kalacak." ifadesini kullandı.

Sezon başında Wolverhampton Wanderers'tan 44,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a geçen Jota, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta 9 kez ağları sarstı.

Liverpool liderlik şansını kaçırdı | Fulham - Liverpool: 1-1 LİVERPOOL LİDERLİK ŞANSINI KAÇIRDI | FULHAM - LİVERPOOL: 1-1

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA