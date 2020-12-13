14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika haberi | Otto Bariç Kovid-19'dan öldü

Son dakika haberi | Otto Bariç Kovid-19'dan öldü

Bir dönem 'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
ABONE OL
Son dakika haberi | Otto Bariç Kovid-19'dan öldü

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise ekipleri ve takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA