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Son dakika | İsrail'de mahsur kalan Sivasspor yurda döndü

Son dakika haberi... Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan ve 'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur bırakılan Demir Grup kafilesi Sivas'a ulaştı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika | İsrail'de mahsur kalan Sivasspor yurda döndü

Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanırken İsrail yetkililerinin sistemi ve geçişleri kapatarak zorluk çıkarttıkları iddia edilen Sivasspor kafilesi, saat 06.30'da İsrail'den havalanan özel uçakla Sivas'a geldi.

Kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak saat 08.00'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptı.

Kafile daha sonra kulüp takım otobüsüyle tesislere hareket etti.

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