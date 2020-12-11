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Son dakika | Yusuf Yazıcı parlamaya devam ediyor! Yine boş geçmedi

Celtic, UEFA son maçında evinde karşılaştığı Lille’i 3-2 mağlup etti. Lille’de milli futbolcu , 90 dakikada sahada kalırken 1 de asist yaptı. Celtic-Lille maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Son dakika | Yusuf Yazıcı parlamaya devam ediyor! Yine boş geçmedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Celtic sahasında Lille ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 21. dakikada Christopher Jullien'in golü ile 1-0 öne geçti. Lille 24. dakikada Jonathan Ikone ile eşitliği sağladı. Celtic 28. dakikada Callum McGregor'ın penaltıdan bulduğu golle ile skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda Fransız ekibi 71. dakikada Timothy Weah'ın kaydettiği gol ile eşitliği sağladı. 73. dakikada David Turnbull ile bir kez daha öne geçen Celtic karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

LİLLE GRUBU 2. SIRADA TAMAMLADI
Gruptaki ilk galibiyetini alan Celtic 4 puan ile sonuncu sırada tamamladı. Lille ise 11 puanda kaldı grubu ikinci sırada bitirdi. Fransız ekibi gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

YUSUF ASİST YAPTI BURAK YEDEK BEKLEDİ
Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 11 başladı ve Jonathan Ikone'nin golünde asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. Yedeklerde bulunan Burak Yılmaz ise oyuna girmedi.

Lille Yusuf Yazıcının 2 gol attığı maçta Lorienti 4-0 yendi LİLLE YUSUF YAZICI'NIN 2 GOL ATTIĞI MAÇTA LORİENT'İ 4-0 YENDİ
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