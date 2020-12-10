Maccabi Tel Aviv - Sivasspor CANLI ANLATIM
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, Maccabi Tel Aviv deplasmanında final niteliğinde bir maça çıkıyor.Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için mutlak 3 puana ihtiyacı var. Kritik müsabaka öncesi Yiğidolar'ın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. I grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile Sivasspor kozlarını paylaşacak.
MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Maccabi Tel Aviv: Bitton, Saborit, Glazer, Biton, Daniel, Yeini, Golasa, Cohen, Peretz, Hernandez, Pesic (Muhtemel)
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Kayode, Yatabare